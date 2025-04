Netanyahu sbaglia non ci sarà la resa di Hamas Così noi parenti degli ostaggi e la gente di Gaza soffriremo per sempre

Hamas nel kibbutz Nir Yitzhak, situato nel deserto del Negev. La salma di Haimi non è stata ancora consegnata ai familiari, evacuati da quella che per tre generazioni è stata la loro casa insieme a tutti gli altri residenti. Tra loro c’era anche Udi Goren, cugino di Tal, ora membro della Hostages and missing families forum: organizzazione costituita poche ore dopo il brutale pogrom con le finalità di riportare gli ostaggi a casa e offrire supporto medico, psicologico ed emotivo ai loro familiari. Una pasoliniana correlazione intreccia il loro futuro a quello di Gaza. Ilfattoquotidiano.it - “Netanyahu sbaglia, non ci sarà la resa di Hamas. Così noi parenti degli ostaggi e la gente di Gaza soffriremo per sempre” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il volto di Tal Haimi, sorridente e dallo sguardo limpido, è immortalato negli ultimi scatti insieme alla moglie Ella e ai figli. Ne hanno avuti quattro: l’ultimo è nato poco dopo il rapimento e l’uccisione del papà, avvenuto il 7 ottobre 2023 con l’incursione dinel kibbutz Nir Yitzhak, situato nel deserto del Negev. La salma di Haimi non è stata ancora consegnata ai familiari, evacuati da quella che per tre generazioni è stata la loro casa insieme a tutti gli altri residenti. Tra loro c’era anche Udi Goren, cugino di Tal, ora membro della Hostages and missing families forum: organizzazione costituita poche ore dopo il brutale pogrom con le finalità di riportare glia casa e offrire supporto medico, psicologico ed emotivo ai loro familiari. Una pasoliniana correlazione intreccia il loro futuro a quello di

Israele, Hamas lancia razzi contro Ashdod. Netanyahu: “Risposta sarà dura” - (Adnkronos) – Dieci razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro la zona di Ashdod, nel sud di Israele. Lo hanno riferito le Idf, secondo quanto riporta il Times of Israel. Stando all’esercito, la maggior parte dei razzi è stata intercettata dalle difese aeree, mentre è stato segnalato almeno un impatto ad Ashkelon, con danni a una strada e a diverse auto parcheggiate. Non ci sono segnalazioni di feriti. 🔗ildenaro.it

Gaza, Netanyahu vuole riprendere la guerra e Hamas lo mette alle strette: “Pronti a liberare tutti gli ostaggi nella fase 2 del cessate il fuoco, se l’accordo salterà sarà colpa di Israele” - Davanti allo stallo nei negoziati per definire modalità e contenuti della fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, Hamas prova a mettere pressione su Benjamin Netanyahu, che appare sempre più intenzionato a riprendere le ostilità. Il gruppo terroristico palestinese, ben consapevole delle proteste sempre più diffuse dei familiari degli ostaggi israeliani contro il governo di Tel Aviv, si è detto disponibile a rilasciare tutti i prigionieri rimasti esclusi dal primo step della fragile tregua. 🔗lanotiziagiornale.it

Francesco, oggi sarà chiusa la bara: svelata la tomba. Trump: «A Roma vedrò i leader». Le condoglianze di Netanyahu (3 giorni dopo) - Terzo e ultimo giorno della Basilica aperta ai fedeli per l'ultimo saluto al Papa. Il funerale di Bergoglio sarà sabato 26 dalle 10 🔗xml2.corriere.it

