Zverev tira fuori lo smartphone durante la partita l’arbitro prova a fermarlo | cinema a Madrid

durante la partita tra Zverev e Davidovich valida per il torneo di Madrid. Il tedesco non si fidava della tecnologia, e ha voluto fotografare il segno. Leggi su Fanpage.it Scene curioselatrae Davidovich valida per il torneo di. Il tedesco non si fidava della tecnologia, e ha voluto fotografare il segno.

