Le stele di Shaolin | un millennio di memoria dalla patria del kung fu

Shaolin, dove si intrecciano le ombre delle arti marziali, un millenario "archivio di pietra" rivela le impronte del tempio e della civilta' cinese. Date un'occhiata alle stele di Shaolin che sono state recentemente aggiunte al Registro della memoria del Mondo dell'UNESCO. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma612482661248262025-04-27le-stele-di-Shaolin-un-millennio-di-memoria-dalla-patria-del-kung-fu Agenzia Xinhua

