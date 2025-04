Futuro Conceicao il tecnico tira in ballo anche Allegri | Ne parli sempre

tecnico portoghese, che in ottica futura tira in ballo anche l’allenatore livorneseIl nuovo modulo sta portando risultati e buoni numeri per il Milan. I rossoneri, con la difesa a tre, hanno subito una sola rete (in casa contro l’Atalanta) e vinto le altre tre gare restanti, tutte senza subire reti. Spicca chiaramente la semifinale di Champions League contro l’Inter, ma anche il successo a Venezia permette al Milan di restare in corsa per l’Europa, senza dover passare dalla Coppa Italia.Venezia-Milan, Conceicao tira in ballo anche Allegri (LaPresse) – calciomercato.itE proprio a proposito del modulo, Sergio Conceicao ha parlato così: “Qui al Milan arrivare tra i primi quattro è sempre un obiettivo imprescindibile. Poi certo, ogni stagione ha la sua storia e quest’anno abbiamo avuto molte difficoltà. Calciomercato.it - Futuro Conceicao, il tecnico tira in ballo anche Allegri: “Ne parli sempre” Leggi su Calciomercato.it Milan vittorioso a Venezia, parla ilportoghese, che in ottica futurainl’allenatore livorneseIl nuovo modulo sta portando risultati e buoni numeri per il Milan. I rossoneri, con la difesa a tre, hanno subito una sola rete (in casa contro l’Atalanta) e vinto le altre tre gare restanti, tutte senza subire reti. Spicca chiaramente la semifinale di Champions League contro l’Inter, mail successo a Venezia permette al Milan di restare in corsa per l’Europa, senza dover passare dalla Coppa Italia.Venezia-Milan,in(LaPresse) – calciomercato.itE proprio a proposito del modulo, Sergioha parlato così: “Qui al Milan arrivare tra i primi quattro èun obiettivo imprescindibile. Poi certo, ogni stagione ha la sua storia e quest’anno abbiamo avuto molte difficoltà.

Su questo argomento da altre fonti

Esonero Conceicao, arriva la clamorosa decisione del Milan sul futuro del tecnico. L’indiscrezione sull’allenatore - Esonero Conceicao, il Milan non cambia idea! Al tecnico sono state date le prossime due partite conto Lecce e Como Intervenuto a Sky in collegamento da Casa Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato così del possibile esonero di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera: PAROLE – «Credo che l’intenzione sia quella assolutamente di andare avanti con Conceicao. Credo che oggi non ci saranno cambiamenti. 🔗calcionews24.com

Conceicao Juve, retroscena di Thiago Motta. Su cosa deve migliorare il portoghese, e c’è un indizio sul futuro… Cosa ha detto il tecnico bianconero - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, Thiago Motta dice questo sul numero 7 bianconero. Ecco il suo parere sul figlio d’arte, il cui futuro juventino è in bilico Francisco Conceicao è stato uno dei temi tirati in ballo da Thiago Motta nel corso della conferenza stampa pre Cagliari Juve. Ecco cos’ha detto l’italo-brasiliano sul portoghese. CONCEICAO – «È molto giovane, ha fatto un’esperienza all’Ajax e non è da poco. 🔗juventusnews24.com

Thiago Motta Juve, il tecnico esce allo scoperto sul suo futuro: «Se sento la fiducia della società? Vi dico tutto» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, il tecnico esce allo scoperto sul suo futuro: le sue dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juve, Thiago Motta ha parlato tra le altre cose anche del suo futuro. Le sue parole. VOCI SUI SOSTITUTI E FAREBBE UN PASSO INDIETRO A FINE STAGIONE SE NON CENTRASSE IL QUARTO POSTO – «Penso solo alla Fiorentina. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Futuro Conceicao, il tecnico tira in ballo anche Allegri: “Ne parli sempre”; Serie A, da Conceicao a Ranieri: panchine che scottano e destini ancora in bilico; Thiago Motta sgombra ogni dubbio sul suo futuro: Ho la fiducia della proprietà; Milan-Como, Conceiçao: “Abraham e Gimenez insieme? Per adesso no”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conceicao nomina Allegri sul futuro Milan: "Presto saprete, parlerò anche io" - Il tecnico è intervenuto al termine della trasferta al Penzo, dove i rossoneri hanno ritrovato i 3 punti grazie alle reti di Pulisic e Gimenez ... 🔗tuttosport.com

Conceicao Milan, il tecnico risponde alla domanda sul suo futuro: «A me interessa solo questo» - Conceicao Milan, il tecnico risponde alla domanda sul suo futuro: «A me interessa solo questo». Le ultimissime sui rossoneri Conceicao ha concesso un’intervista a Mediaset. Di seguito le sue parole a ... 🔗milannews24.com

Milan di Conceiçao: Verso la Coppa Italia e Futuro Incerto - Il Milan di Conceiçao punta alla Coppa Italia con un 3-4-3 camaleontico, mentre si discute il futuro del tecnico. 🔗ilgiorno.it