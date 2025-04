Pozzuoli uomo morto ritrovato al lago di Lucrino | indagini dei carabinieri sul cadavere

carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un?età apparente di cinquant?anni. Si tratta. Ilmattino.it - Pozzuoli, uomo morto ritrovato al lago di Lucrino: indagini dei carabinieri sul cadavere Leggi su Ilmattino.it della Compagnia dihanno rinvenuto nelildi unancora non identificato. Ha un?età apparente di cinquant?anni. Si tratta.

