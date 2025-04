Juventus Next Gen | Scaglia Poli Turicchia e Afena-Gyan saltano il match contro il Messina Ecco i motivi delle assenze

Juventus Next Gen, svelati i motivi delle quattro assenze col Messina. Non saranno della partita Scaglia, Poli, Turicchia e Afena-GyanIl girone C di Serie C si chiude oggi con l'ultima giornata di regular season. La Juventus Next Gen, già qualificata ai playoff, affronterà il Messina in trasferta. Non sono stati convocati Scaglia, Poli, Turicchia ed Afena-Gyan, che salteranno la partita. Come appreso da , Scaglia e Poli sono acciaccati e verranno risparmiati. Non sono al meglio anche Turicchia ed Afena-Gyan, che sono anche diffidati in vista dei Playoff. Brambilla ed il suo staff hanno deciso di non rischiare.

Cosa riportano altre fonti

