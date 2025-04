Nuovo Papa chi vogliono gli italiani | 6 su 10 chiedono un Pontefice in stile Francesco

italiani guarda al futuro della Chiesa con il desiderio di continuità rispetto al pontificato di Papa. Ilmattino.it - Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: 6 su 10 chiedono un Pontefice in stile Francesco Leggi su Ilmattino.it Secondo un sondaggio realizzato da Euromedia Research, la maggioranza degliguarda al futuro della Chiesa con il desiderio di continuità rispetto al pontificato di

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: 6 su 10 chiedono un Pontefice in stile Francesco - Secondo un sondaggio realizzato da Euromedia Research, la maggioranza degli italiani guarda al futuro della Chiesa con il desiderio di continuità rispetto al pontificato di Papa... 🔗leggo.it

Che Papa vogliono gli italiani? Sei su dieci chiedono un nuovo “Francesco” - Dimmi che partito voti e ti dirò che Papa vorrai. In sostanza emerge questo nel sondaggio di Euromedia Research, che analizza la figura di Papa Francesco negli italiani e il desiderio (che cambia a seconda di quale partito si vota) per quello che sarà il nuovo Pontefice. La figura di Bergoglio è stata apprezzata, sottolinea il sondaggio Euromedia Research riportato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa, indistintamente da tutti (56,1%), laici cattolici, credenti e no. 🔗open.online

Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: 6 su 10 chiedono un Pontefice in stile Francesco - Secondo un sondaggio realizzato da Euromedia Research e riportato da Open, la maggioranza degli italiani guarda al futuro della Chiesa con il desiderio di continuità rispetto al pontificato di... 🔗leggo.it

Ne parlano su altre fonti

Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: il sondaggio sul successore di Francesco; Che nuovo Papa vogliono gli italiani, partito per partito: sondaggio e differenze in base al voto politico; Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: 6 su 10 chiedono un Pontefice in stile Francesco; Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: il sondaggio sul successore di Francesco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: 6 su 10 chiedono un Pontefice in stile Francesco - Secondo un sondaggio realizzato da Euromedia Research, la maggioranza degli italiani guarda al futuro della Chiesa con il desiderio di continuità rispetto al pontificato di Papa Francesco. 🔗msn.com

Cardinali divisi tra progressisti e conservatori, che Papa vogliono gli italiani? Il sondaggio - Partito che vai, nuovo Papa che trovi. Gli italiani sembrano aver già deciso chi sarà per loro il nuovo Pontefice e anche in questa ... 🔗iltempo.it

Nuovo Papa, chi vogliono gli italiani: il sondaggio sul successore di Francesco - Secondo un sondaggio realizzato da Euromedia Research per La Stampa, la maggioranza degli italiani guarda al futuro della Chiesa con il desiderio di continuità rispetto al pontificato ... 🔗msn.com