Sarnico-Lovere Run | Bottarelli fa bis al femminile Ekidor Dudi davanti a Togni

Lovere. Una splendida giornata ha fatto da cornice alla 13^ Sarnico Lovere illuminando i sorrisi dei circa 3.400 atleti che hanno lasciato Sarnico per sfilare lungo la sponda bergamasca del lago d’Iseo, fino a raggiungere la splendida location del porto turistico di Lovere. Quasi 1.600 i partecipanti della Riva di Solto – Lovere che hanno goduto della parte più affascinante del percorso, gli ultimi sei chilometri di gara. Un totale di 5mila festosi partecipanti provenienti da 35 nazioni.Alla partenza, il saluto di Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale della Regione Lombardia, alla sua quarta partecipazione da runner alla manifestazione, che ha concluso la sua prova in 2:02:57. L’Assessore ha espresso il proprio sentito apprezzamento agli organizzatori della Sarnico-Lovere, la prestigiosa corsa podistica che si snoda lungo la suggestiva sponda bergamasca del Lago d’Iseo, per aver saputo coniugare lo sport con la valorizzazione delle eccellenze naturalistiche e culturali del Sebino e dell’intero territorio lombardo. Bergamonews.it - Sarnico-Lovere Run: Bottarelli fa bis al femminile, Ekidor Dudi davanti a Togni Leggi su Bergamonews.it . Una splendida giornata ha fatto da cornice alla 13^illuminando i sorrisi dei circa 3.400 atleti che hanno lasciatoper sfilare lungo la sponda bergamasca del lago d’Iseo, fino a raggiungere la splendida location del porto turistico di. Quasi 1.600 i partecipanti della Riva di Solto –che hanno goduto della parte più affascinante del percorso, gli ultimi sei chilometri di gara. Un totale di 5mila festosi partecipanti provenienti da 35 nazioni.Alla partenza, il saluto di Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale della Regione Lombardia, alla sua quarta partecipazione da runner alla manifestazione, che ha concluso la sua prova in 2:02:57. L’Assessore ha espresso il proprio sentito apprezzamento agli organizzatori della, la prestigiosa corsa podistica che si snoda lungo la suggestiva sponda bergamasca del Lago d’Iseo, per aver saputo coniugare lo sport con la valorizzazione delle eccellenze naturalistiche e culturali del Sebino e dell’intero territorio lombardo.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton lavora sul set-up della Ferrari, Antonelli fa un lungo long run - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 1:34.680 per Antonelli che ha raggiunto i 50 giri coperti. 10.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Alexander AlbonWilliams 1:31.573 10 2 Liam LawsonRed Bull Racing +0.001 8 3 Lewis HamiltonFerrari +0.261 9 4 Jack DoohanAlpine +0.268 10 5 Fernando AlonsoAston Martin +0.301 5 6 Oscar PiastriMcLaren +0.511 15 7 Yuki TsunodaRacing Bulls +0. 🔗oasport.it

A Roma la Acea Water Fun Run fa correre chiunque - Una corsa di 5 km non competitiva aperta a tutti e tutte: sportivi, famiglie, amici e anche cani. È questo lo spirito della Acea Water Fun Run, la stracittadina che apre due giorni di grande sport di un evento di corsa di livello internazionale.Partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo... 🔗romatoday.it

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Sarnico-Lovere: Bottarelli fa il bis al femminile, Dudi domina; Sarnico Lovere Run: la regina Sara Bottarelli dedica la vittoria a Walter Bassi; Sarnico-Lovere: Bottarelli Vince per Walter Bassi; Sarnico Lovere Run: nuovo record con Bernard Musau Wambua. Nella gara femminile trionfa Sara Bottarelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Domenica 27 aprile c’è la Sarnico-Lovere. I favoriti? Outsider e bergamaschi - LA CORSA. Al maschile duello tra Dudi e Bukuru con Manuel Togni ambizioso, al femminile Bottarelli-Arzamasova. 🔗ecodibergamo.it

Domenica la Sarnico-Lovere: più corta e più affascinante - ATLETICA . Passa da 25,3 km a 24,7 e sarà piantato il chiodo della «mezza». Cassarino: «Iscritti limitati a 3.400, 500 gli stranieri di 35 nazioni diverse». 🔗ecodibergamo.it

In 5mila per la 13ª Sarnico Lovere Run: si corre il 27 aprile - Lovere. È stata presentata nella Sala degli Affreschi di Palazzo Tadini di Lovere, la 13^ Sarnico Lovere Run, manifestazione dal grande e crescente successo organizzativa da Moving Factory SSD e ... 🔗bergamonews.it