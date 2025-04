Siria con gli uomini di Al-Jolani decine di rapimenti di donne alawite ogni giorno

Siria, frutto del rovesciamento del Governo di Bashar al-Assad da parte di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l’ex gruppo affiliato ad Al-Qaeda. Un elevato numero di rapimenti di giovani donne ha coinvolto il Paese, riportando alla luce le sofferenze mai sopite della guerra. Il bersaglio principale? Le donne alawite. Se ne parla poco, ma i rapimenti, di cui ormai sono vittime centinaia di giovani, sono il prodotto di un sistema che, in qualche modo, richiama la memoria di atrocità passate.Le vittime, prevalentemente donne alawite, vengono catturate e condotte a Idlib, dove sono costrette a vivere in condizione di schiavitù sessuale. Le milizie armate che si occupano di questo traffico umano sono affiliate al nuovo governo di fatto imposto da HTS, che ha preso il controllo della regione. It.insideover.com - Siria, con gli uomini di Al-Jolani decine di rapimenti di donne alawite ogni giorno Leggi su It.insideover.com Da dicembre, una nuova ondata di violenza si è infranta sulla, frutto del rovesciamento del Governo di Bashar al-Assad da parte di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l’ex gruppo affiliato ad Al-Qaeda. Un elevato numero didi giovaniha coinvolto il Paese, riportando alla luce le sofferenze mai sopite della guerra. Il bersaglio principale? Le. Se ne parla poco, ma i, di cui ormai sono vittime centinaia di giovani, sono il prodotto di un sistema che, in qualche modo, richiama la memoria di atrocità passate.Le vittime, prevalentemente, vengono catturate e condotte a Idlib, dove sono costrette a vivere in condizione di schiavitù sessuale. Le milizie armate che si occupano di questo traffico umano sono affiliate al nuovo governo di fatto imposto da HTS, che ha preso il controllo della regione.

Approfondimenti da altre fonti

Siria, violenti scontri tra i militari del nuovo governo e gli uomini di Assad - Più di 70 persone sono morte negli scontri tra le forze di sicurezza siriane e gli uomini armati fedeli all'ex presidente Bashar al-Assad, nella regione costiera della Siria. Le forze governative hanno inviato nella notte ingenti rinforzi nelle città di Latakia e Tartus, così come nei villaggi vicini dove è radicata la minoranza religiosa alauita a cui appartengono sia Assad sia la maggior parte dei suoi stretti collaboratori, per cercare di riportare la situazione sotto controllo. 🔗liberoquotidiano.it

Violenti scontri in Siria tra truppe di sicurezza e fedeli di Al-Assad: oltre 200 morti e decine di feriti - La Siria è stata teatro di una nuova ondata di violenze e scontri che hanno provocato la morte di almeno 237 persone, tra cui 142 civili, e il ferimento di decine di altre. Gli scontri sono esplosi nella provincia costiera di Latakia tra le forze di sicurezza siriane e uomini armati fedeli al deposto presidente […] The post Violenti scontri in Siria tra truppe di sicurezza e fedeli di Al-Assad: oltre 200 morti e decine di feriti appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Altissima tensione tra Siria e Libano: spari tra Hezbollah e gli uomini di al-Jolani - Spari, raid, scontri e accuse reciproche: la frontiera siro-libanese nelle ultime ore è diventata teatro dell’ennesimo fronte di tensione in medio oriente. E, forse, era solo questione di tempo. La linea di confine in questione separa un Libano in crisi, da tempo oscillante sul filo del fallimento, da una Siria che deve ancora definire i propri contorni istituzionali e politici. Specialmente dopo la caduta di Bashar Al Assad e l’arrivo a Damasco dei miliziani dell’ex gruppo islamista di Hayat Tahrir Al Sham (Hts), guidati da Abu Mohammad al-Jolani. 🔗it.insideover.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siria, scontri tra forze sicurezza e truppe armate leali ad Assad: oltre 70 morti - Più di 70 persone sono state uccise e decine ferite in violenti scontri tra le forze di sicurezza siriane e uomini armati fedeli al deposto sovrano Bashar al-Assad nella provincia costiera di ... 🔗msn.com

Siria: decine di profughi fermati in Croazia e Serbia - (ANSAmed) - ZAGABRIA, 17 MAR - Più di trenta profughi siriani sono stati fermati tra ieri e oggi in Croazia e in Serbia, mentre tentavano di raggiungere, come si presume, l'Italia. Ieri su un ... 🔗ansa.it

Siria: media, decine di profughi tornano dal Libano - BEIRUT - Decine di profughi siriani in Libano sono stati rimpatriati in Siria oggi secondo quanto riferiscono media di Beirut. Citando la Sicurezza generale, l'agenzia di servizi di sicurezza ... 🔗ansa.it