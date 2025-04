Lino Banfi commosso a Domenica In l’ultimo messaggio con la voce di Papa Francesco

Lino Banfi, con Papa Francesco ha condiviso molto di più. Un rapporto nato silenziosamente, poi trasformatosi in una vera amicizia e di cui l'attore è tornato a parlare nello studio di Domenica In. Ha fatto commuovere tutti il nonno d'Italia, specialmente quando ha consentito al pubblico e ai presenti di ascoltare un audio inedito che il Papa gli aveva inviato per il suo compleanno.La voce di Papa Francesco nel messaggio per Lino BanfiC'era tanta complicità tra Lino Banfi e Papa Francesco. Un rapporto quasi fraterno, fatto di sorrisi ma anche di momenti commoventi. Il Pontefice riconosceva nell'attore la capacità di strappare un sorriso, una dote che per lui era molto più di un semplice talento, quasi un dono divino.

