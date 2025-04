Attiviste di Extinction Rebellion si calano dal Ponte Vittorio Emanuele vicino San Pietro

Ponte Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Vaticano, e sono rimaste appese insieme allo striscione con le parole di Papa Francesco: è la seconda azione in 24 ore. Leggi su Fanpage.it Si sono calate da, a pochi passi dal Vaticano, e sono rimaste appese insieme allo striscione con le parole di Papa Francesco: è la seconda azione in 24 ore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma - Due attiviste di Extinction Rebellion a Roma si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare uno striscione con scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica Extinction Rebellion -, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”. 🔗lapresse.it

Milano, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion al negozio Tesla in Gae Aulenti - Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, “invasa” pacificamente per denunciare “l’enorme potere e l’influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk”. Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto “Ecologia per tutte, non fascismo green”. 🔗lapresse.it

“La guerra parte da qui”: striscione di protesta di Extinction Rebellion sulla ciminiera della sede di Leonardo a Torino - Questa mattina a Torino le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno realizzato una grande scritta “Life Not War” sulla ciminiera della sede di Leonardo del capoluogo piemontese. Una protesta per denunciare “le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi impiegate in bombardamenti indiscriminati in diverse aree del mondo – spiega in una nota il movimento ambientalista – e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, a scapito degli investimenti per la transizione ecologica e la sicurezza sociale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Attiviste di Extinction Rebellion si calano dal Ponte Vittorio Emanuele vicino San Pietro; Revocato il foglio di via a una studentessa che si era calata dal Ponte di Rialto; Nude davanti al consiglio regionale: a seno scoperto davanti ai politici che entrano nel palazzo | VIDEO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma - Due attiviste di Extinction Rebellion a Roma si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant'Angelo, durante la messa delle domenica, ... 🔗msn.com

Attivisti di Extinction Rebellion occupano il Colosseo con le parole di Papa Francesco - Sul Colosseo sono intervenute le forze dell'ordine che hanno fermato e identificato i sei attivisti di Extinction Rebellion. Tradotti al Commissariato Celio sono stati rilasciati dopo alcune ore, con ... 🔗fanpage.it

Extinction Rebellion, per la Polizia il gruppo ambientalista è “violento”. Ma i processi agli attivisti finiscono in nulla - Nel report sulle attività di ordine pubblico, il movimento per la giustizia climatica è definito responsabile di "condotte violente". Per le quali, però, nessuno dei suoi membri è mai stato condannato ... 🔗ilfattoquotidiano.it