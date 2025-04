Montefredane dedica una biblioteca a Papa Francesco

Montefredane, in provincia di Avellino, rende omaggio a Papa Francesco con l'intitolazione della sua nuova biblioteca. L'iniziativa, nata dalla volontà del parroco padre Roberto Cancillieri e dei giovani del Consiglio Pastorale, è stata annunciata in un.

