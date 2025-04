Mercati in fase di assestamento | la tregua di Trump e la ripresa europea

Mercati statunitensi come hanno reagito a quello che pare essere stato un ammorbidimento dei toni con la Cina da parte dell'amministrazione USA in merito ai dazi?L'amministrazione Donald Trump ha annunciato colloqui positivi con la Cina per ridurre i dazi, mentre Pechino smentisce. "Il cambio di strategia – spiega Fabio Tanevini su LombardReport.com – arriva in risposta al crollo del T-Bond 30Y (-8,3% a inizio aprile) e alla fuga di investitori esteri dai Treasury USA, con la domanda estera scesa al 37% in alcune aste".LEGGI IN PROVA LOMBARDREPORT.COM, CLICCA QUIPer Tanevini, i Mercati statunitensi hanno premiato questo presunto cambio di strategia, con S&P 500 che ha registrato un "+4,2% settimanale trainato da tech e beni ciclici" ed il Nasdaq che ha avuto un "rimbalzo del 5,7%, con Amazon (+9%) e Tesla (+12%) in evidenza".

