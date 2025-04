Follia Rudiger in Real Madrid-Barcellona | ecco che squalifica rischia

rischiano lo stop anche Bellingham e Vazquez Ilgiornale.it - Follia Rudiger in Real Madrid-Barcellona: ecco che squalifica rischia Leggi su Ilgiornale.it L'ex difensore della Roma potrebbe essere fermato per 12 giornate dopo aver lanciato una borsa del ghiaccio verso l'arbitro.no lo stop anche Bellingham e Vazquez

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Real Madrid, follia Rudiger contro l’arbitro: rischia 12 giornate di squalifica - (Adnkronos) – Finale di fuoco nel Clasico di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. La partita, vinta 3-2 dai blaugrana ai supplementari, è stata caratterizzata da tante polemiche della vigilia, relative all’arbitro, e da una direzione di gara contestata a più riprese dalla squadra di Carlo Ancelotti. L’episodio che fotografa la tensione della […] 🔗periodicodaily.com

Barcellona-Real Madrid, follia Rudiger contro l’arbitro: rischia 12 giornate di squalifica - (Adnkronos) – Finale di fuoco nel Clasico di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. La partita, vinta 3-2 dai blaugrana ai supplementari, è stata caratterizzata da tante polemiche della vigilia, relative all’arbitro, e da una direzione di gara contestata a più riprese dalla squadra di Carlo Ancelotti. L’episodio che fotografa la tensione della […] L'articolo Barcellona-Real Madrid, follia Rudiger contro l’arbitro: rischia 12 giornate di squalifica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Real Madrid, che caos! Nervosismo alle stelle nel post-partita: follia di Rudiger ma non solo - Real Madrid, che caos in casa blancos! Nervosismo alle stelle nel post-gara: una follia di Rudiger ma non è il solo Tensione alle stelle nel post-partita tra Barcellona e Real Madrid, con i giocatori blancos furiosi per alcune decisioni arbitrali. Tra le proteste più accese, spicca l’episodio che ha coinvolto Antonio Rüdiger: il difensore tedesco, […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Follia nel finale di Barcellona-Real Madrid: tre espulsi, Rudiger perde la testa contro l'arbitro e rischia una lunga squalifica; Follia Rudiger in Real Madrid-Barcellona: ecco che squalifica rischia; Follia Rudiger in Barcellona-Real: cerca di colpire l'arbitro, rischia 12 giornate di squalifica; Arnaldi batte Djokovic a Madrid: Un sogno che si avvera. 🔗Cosa riportano altre fonti

Follia Rudiger in Real Madrid-Barcellona: ecco che squalifica rischia - L'ex difensore della Roma potrebbe essere fermato per 12 giornate dopo aver lanciato una borsa del ghiaccio verso l'arbitro. Rischiano lo stop anche Bellingham e Vazquez ... 🔗ilgiornale.it

Rudiger, follia nel finale di Barcellona-Real Madrid: rischia fino a 12 giornate di squalifica - Il difensore tedesco tira dalla panchina un oggetto verso l’arbitro e viene espulso, poi tenta di aggredirlo ma viene fermato dallo staff. Rischia una ... 🔗msn.com

Follia Rudiger in Barcellona-Real: cerca di colpire l'arbitro, rischia 12 giornate di squalifica - Real Madrid, follia a fine gara con tre espulsi e tante polemiche. Il finale del Clasico della Coppa del Re tra Barçellona e Real Madrid è stato caratterizzato dalla follia… Leggi ... 🔗informazione.it