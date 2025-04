Una figlia recensione | Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi sono padre e figlia nel dramma di Ivano De Matteo

recensione di Una figlia: Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi nello struggente dramma che esplora le dinamiche familiari e la perdita dell’innocenza secondo un abile Ivano De MatteoUna figlia è la nuova opera di Ivano de Matteo, un autore da sempre attento a raccontare le fragilità familiari con uno sguardo lucido e spietato. Al centro della trama c’è Sofia (Ginevra Francesconi), un’adolescente che vive con il padre Pietro (Stefano Accorsi) e la matrigna Chiara (Thony) cinque anni dopo la morte della madre. Il dolore mai superato si traduce in una rabbia costante che Sofia riversa su Chiara, rifiutandosi di accettarla come parte della sua vita.Questo equilibrio precario si spezza definitivamente quando la ragazza commette un gesto estremamente grave, portando alla luce una realtà che né lei né il padre avrebbero mai voluto affrontare. .com - Una figlia, recensione: Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi sono padre e figlia nel dramma di Ivano De Matteo Leggi su .com La nostradi Unanello struggenteche esplora le dinamiche familiari e la perdita dell’innocenza secondo un abileDeUnaè la nuova opera dide, un autore da sempre attento a raccontare le fragilità familiari con uno sguardo lucido e spietato. Al centro della trama c’è Sofia (), un’adolescente che vive con ilPietro () e la matrigna Chiara (Thony) cinque anni dopo la morte della madre. Il dolore mai superato si traduce in una rabbia costante che Sofia riversa su Chiara, rifiutandosi di accettarla come parte della sua vita.Questo equilibrio precario si spezza definitivamente quando la ragazza commette un gesto estremamente grave, portando alla luce una realtà che né lei né ilavrebbero mai voluto affrontare.

Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi nel trailer di Una figlia, film di Ivano De Matteo in sala il 24 aprile - Trailer ad alto drammatico per Ivano De Matteo, con la sua nuova fatica Una figlia, in anteprima al BIF&ST di BARI il 24 marzo e in uscita nelle sale italiane a partire dal 24 aprile. Con il suo nuovo film, Una figlia, Ivano De Matteo torna a indagare nel malessere delle nuove generazioni e nei lati oscuri della famiglia "tradizionale". Come anticipa il trailer di Una figlia, in anteprima al BIF&ST di BARI il 24 marzo e in uscita nelle sale italiane a partire dal 24 aprile distribuito da 01 Distribution, Stefano Accorsi interpreta un padre vedovo che prova a rifarsi la vita con una ... 🔗movieplayer.it

Stefano Accorsi: “Figlia assassina, ti resto accanto” - Roma, 15 aprile 2025 – Un figlio può, a un certo punto, andare per la sua strada, allontanarsi dal genitore, ma il genitore no, non può mai allontanarsi dal proprio figlio, qualunque cosa accada, qualunque cosa abbia fatto. Non è facile, certo, e occorre tempo quando, come nel caso di Pietro (Stefano Accorsi), la sua figlia diciassettenne Sofia (Ginevra Francesconi), avuta dalla moglie morta anni prima, accoltella a morte la sua attuale compagna. 🔗quotidiano.net

Una figlia e l'equilibrio emotivo di Stefano Accorsi: “Il cinema deve saper porre le giuste domande” - I giudizi facili, la polarizzazione, il concetto di dolore: la nostra intervista al protagonista del film di Ivano De Matteo. E dice: "Oggi il cinema è ancora uno spazio libero grazie ad un nuovo pubblico". Un equilibrio in costante sottrazione, costruendo le emozioni senza mai sfiorare la retorica. Intorno, il panorama sensoriale costruito da Ivano De Matteo che, ispirandosi al romanzo di Ciro Noja, Qualunque cosa accade, racconta la storia di un paternità stravolta, seguendo un doppio punto di vista. 🔗movieplayer.it

Una figlia: la recensione del film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi - Si intitola semplicemente Una figlia il nuovo film di Ivano de Matteo, e in quell'articolo indeterminativo si coglie immediatamente il senso di un racconto che vorremmo ci riguardasse da lontano e che ... 🔗msn.com

Una figlia, la recensione del nuovo film di De Matteo con Stefano Accorsi - Ivano De Matteo dirige e scrive con la compagna Valentina Ferlan un nuovo racconto sulla relazione padre-figlia, questa volta partendo da un oscuro, ... 🔗ciakmagazine.it

Una figlia è il dramma di una famiglia in cui può avvenire l’impensabile (e che per questo ci ricorda Adolescence ) - Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi sono i protagonisti del film di Ivano De Matteo, in sala dal 24 aprile. Un’altra storia che fa domandare che cosa significa essere genitori (senza dare risposte) ... 🔗vanityfair.it