Inter Pavard costretto al cambio

Pavard è stato costretto al cambio al 14° del primo tempo per un contatto con il difensore della Roma Celik. L’ infortunio è alla caviglia. All’ inizio il francese aveva provato a rimanere in campo nonostante la botta ma dopo due minuti ha fatto un cenno alla panchina diL'articolo Inter, Pavard costretto al cambio proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter, Pavard costretto al cambio Leggi su Ilprimatonazionale.it Benjaminè statoalal 14° del primo tempo per un contatto con il difensore della Roma Celik. L’ infortunio è alla caviglia. All’ inizio il francese aveva provato a rimanere in campo nonostante la botta ma dopo due minuti ha fatto un cenno alla panchina diL'articoloalproviene da Il Primato Nazionale.

