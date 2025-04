Povertà in Italia a rischio anche chi lavora | 5 milioni in difficoltà su spese minime

Italia il 9% di chi ha un lavoro full time è a rischio Povertà. Lo conferma una ricerca portata avanti da Eurostat, che denuncia una situazione piuttosto preoccupante nel nostro Paese

