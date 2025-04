Eurostat | Italiapovero 102% lavoratori

Eurostat, da cui emerge una percentuale più che doppia rispetto alla Germania (3,7%). A rischio povertà il 10,2% del totale dei lavoratori di almeno 18 anni (9,9% nel 2023). Cala dal 24,7% al 23,2% per gli under 18. Sale per over 65, da 16,9% a 17,6%. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.15 Sale il rischio povertà in Italia tra le persone che lavorano,anche se impiegate a tempo pieno. Nel 2024, gli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello medio nazionale sono il 9%. contro 8,7% del 2023.Sono i dati, da cui emerge una percentuale più che doppia rispetto alla Germania (3,7%). A rischio povertà il 10,2% del totale deidi almeno 18 anni (9,9% nel 2023). Cala dal 24,7% al 23,2% per gli under 18. Sale per over 65, da 16,9% a 17,6%.

