Cina | astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne martedi’ rientro sulla Terra

Shenzhou-19 ha tenuto una cerimonia di passaggio di consegne con l’equipaggio della Shenzhou-20 e ha trasferito a quest’ultimo le chiavi della stazione spaziale del Paese oggi. L’equipaggio della Shenzhou-19 ha completato tutti i compiti previsti. I tre astronauti prenderanno la navicella Shenzhou-19 e torneranno al sito di atTerraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord della Cina, il 29 aprile, secondo l’Agenzia spaziale cinese. Attualmente, i preparativi finali sono in pieno svolgimento in tutti i sistemi partecipanti e nel sito di atTerraggio, pronti a dare il benvenuto al trio. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedi’ rientro sulla Terra Leggi su Romadailynews.it L’equipaggio della navicella spaziale cinese-19 ha tenuto una cerimonia didicon l’equipaggio della-20 e ha trasferito a quest’ultimo le chiavi della stazione spaziale del Paese oggi. L’equipaggio della-19 ha completato tutti i compiti previsti. I treprenderanno la navicella-19 e torneranno al sito di atggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord della, il 29 aprile, secondo l’Agenzia spaziale cinese. Attualmente, i preparativi finali sono in pieno svolgimento in tutti i sistemi partecipanti e nel sito di atggio, pronti a dare il benvenuto al trio. Agenzia Xinhua

