Bonus animali domestici 2025 fino a 550 euro a chi spetta e quali spese veterinarie copre

Bonus animali domestici consiste in una detrazione Irpef pari al 19% dalle spese veterinarie effettuate durante l'anno fino a un limite massimo di 550 euro. Tra i requisiti è richiesto un Isee inferiore a 16.215 euro. Vediamo chi può richiederlo e quali spese sono detraibili. Leggi su Fanpage.it Ilconsiste in una detrazione Irpef pari al 19% dalleeffettuate durante l'annoa un limite massimo di 550. Tra i requisiti è richiesto un Isee inferiore a 16.215. Vediamo chi può richiederlo esono detraibili.

