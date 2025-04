Pezzi di armi per Israele | bloccata un’altra spedizione della Valforge

Pezzi per costruire cannoni, un valore stimato di 150.000 euro – al porto di Ravenna lo scorso 4 febbraio, Pierantonio Baruffi, ingegnere lecchese di 57 anni, amministratore unico della Valforge di Cortenova, ora indagato per esportazione non autorizzata di materiale d’armamento, aveva già spedito materiali analoghi in Israele. I precedenti Lo aveva fatto il 25 giugno e il 10 settembre passando dalla dogana di Bologna, e poi ancora il 6 novembre da quelle di Milano 1 e Milano 2, senza destare sospetti. Anche in quei casi, come confermano le indagini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito del fascicolo aperto a Ravenna, i carichi erano ufficialmente presentati come “forgiati”, “fusioni” o “semilavorati” prodotti da due società di Varese. Ilgiorno.it - Pezzi di armi per Israele: bloccata un’altra spedizione della Valforge Leggi su Ilgiorno.it Cortenova (Lecco), 27 aprile 2025 – Aveva già aggirato i controlli di altre tre dogane italiane nel 2024, esportando componenti impiegabili per applicazioni aerospaziali e militari. Prima che l’Agenzia delle Dogane bloccasse l’ultimo carico – 800per costruire cannoni, un valore stimato di 150.000 euro – al porto di Ravenna lo scorso 4 febbraio, Pierantonio Baruffi, ingegnere lecchese di 57 anni, amministratore unicodi Cortenova, ora indagato per esportazione non autorizzata di materiale d’armamento, aveva già spedito materiali analoghi in. I precedenti Lo aveva fatto il 25 giugno e il 10 settembre passando dalla dogana di Bologna, e poi ancora il 6 novembre da quelle di Milano 1 e Milano 2, senza destare sospetti. Anche in quei casi, come confermano le indagini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito del fascicolo aperto a Ravenna, i carichi erano ufficialmente presentati come “forgiati”, “fusioni” o “semilavorati” prodotti da due società di Varese.

