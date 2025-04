Conceiçao | Quello che succede a me ad Allegri o altri non mi riguarda Fra un mese dirò cosa voglio io

Conceiçao, anche dopo la vittoria a Venezia, ha sentito domande sul suo futuro e ha fatto capire di non volerne parlare. Non ora. In conferenza l'allenatore del Milan ha dichiarato:«Non è importante Conceiçao in questo momento, è importante il Milan. Fra un mese più o meno anch'io dirò che cosa voglio io. Ci può stare che anch'io abbia altri pensieri, come andare in vacanza in Algarve in Portogallo per dieci anni.Pensiamo al campionato, cerchiamo di vincere contro il Bologna, poi Quello che succede a me, ad Allegri o altri non mi riguarda».Leggi anche: Moncada: «Conceiçao? Siamo molto contenti. Ha lavorato tanto in tre mesi: ha portato metodologia e intensità»Conceiçao: «Sapevo di dover venire qua a Venezia e non era per niente facile»Il Milan ha vinto 2-0 ma ha rischiato più di una volta.

