Risultati elezioni Rsu Anief | si va verso il +2% rispetto al 2022 Pacifico | nuova storica affermazione

Dopo le prime stime sui Risultati delle elezioni dei rappresentanti Rsu per il triennio successivo, rese note a metà marzo, sono giunte ulteriori conferme: il sindacato Anief ha registrato il maggiore incremento di voti tra le sigle rappresentative, aumentando di 20 mila voti e di 2 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale. Si attende ora l'esito delle rilevazioni sulle deleghe per avere un quadro completo.

