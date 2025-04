Ho partecipato e vinto a The Voice of Italy grazie alle parole di Papa Francesco Aveva detto di uscire dai conventi | lo rivela l’ex Suor Cristina Scuccia

l’ex Suor Cristina Scuccia tra i fedeli che devono un “grazie” a Papa Francesco. “Ho partecipato a ‘The Voice of Italy’ grazie a Papa Francesco. – ha detto la cantante all’AdnKronos – Sin dall’inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l’ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c’è”.Cristina ha ottenuto la fama partecipando e vincendo la seconda edizione di “The Voice of Italy”, nel 2014, come concorrente del team di J-Ax. “Qualche giorno fa, riguardavo le foto dell’incontro con il Santo Padre,- ha continuato – eravamo in tanti ma lui era lì ad ascoltare le storie di tutti. Ilfattoquotidiano.it - “Ho partecipato e vinto a The Voice of Italy grazie alle parole di Papa Francesco. Aveva detto di uscire dai conventi”: lo rivela l’ex Suor Cristina Scuccia Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’è anchetra i fedeli che devono un “” a. “Hoa ‘Theof. – hala cantante all’AdnKronos – Sin dall’inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa adai, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l’ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c’è”.ha ottenuto la fama partecipando e vincendo la seconda edizione di “Theof”, nel 2014, come concorrente del team di J-Ax. “Qualche giorno fa, riguardavo le foto dell’incontro con il Santo Padre,- ha continuato – eravamo in tanti ma lui era lì ad ascoltare le storie di tutti.

Su questo argomento da altre fonti

Elodie, con serenità : "Non ho mai vinto nulla. Ma finalmente sono io" - Serena. Anche troppo. "Sono riuscita pure a scoprire che all’Ariston c’è pubblico pure in galleria, nelle edizioni passate ero troppo emozionata per alzare lo sguardo fin lì" ammette Elodie, parlando di questo suo quarto Sanremo. "Quello del Festival è un palco magico che mi ha dato tanto, pure sotto l’aspetto emotivo, facendomi sentire serena, potente, bella. Oggi mi sento un essere umano tondo, spontaneo, vero, che s’abbraccia e non pretende altro da sé. 🔗quotidiano.net

Ascolti tv martedì 22 aprile: chi ha vinto tra Fuochi d’artificio e Tutto quello che ho - I dati Auditel di martedì 22 aprile. Su Rai 1, dopo lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa, è andata in onda la serie Fuochi d'artificio con Anna Losano. Su Canale5 spazio alla terza puntata di Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada. Ecco i dati Auditel.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ascolti TV mercoledì 9 aprile: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa, Tutto quello che ho, Mare fuori 5 e Chi l’ha visto - Chi ha vinto tra il film di Rai1 Una commedia pericolosa, la fiction di Rai2 Mare Fuori 5, il programma di Rai3 Chi l'ha visto e la serie tv di Canale5 Tutto quello che ho. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, mercoledì 9 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cristina Scuccia, da suora a cantante: «Grazie a Papa Francesco ho vinto The Voice. Non mi attrae il convento,; Sarah Toscano, la più giovane a Sanremo: «Non ho più paura di quello che pensano gli altri di me»; Grosseto, impugna il licenziamento per troppe assenze: «Ho male al cuore». Il giudice lo condanna elencandogli tutte le gare di mountain bike a cui ha partecipato (e vinto); Chi è Settembre, il vincitore delle Nuove proposte a Sanremo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cristina Scuccia, da suora a cantante: «Grazie a Papa Francesco ho vinto The Voice. Non mi attrae il convento, ma Gesù» - «Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti a uscire dai ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il racconto di Cristina Scuccia: “Ho partecipato a 'The Voice' grazie a lui” - Diventata famosa quando era ancora Suor Cristina, cantante siciliana ha abbandonato i voti nel 2022. L’incontro con Bergoglio: “Gli avevo raccontato del talent”. Ecco cosa fa oggi nella vita la 36enne ... 🔗msn.com