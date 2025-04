Venezia Milan Conceicao nel post | Non sono un fan di questo modulo Futuro? Vedremo fra un mese anche cosa voglio io

Conceicao al termine di Venezia Milan ha commentato la vittoria del Penzo ai microfoni di DAZN Al termine di Venezia–Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Sergio Conceicao. Queste le sue dichiarazioni: SULLA PARTITA – «Non era facile dopo il derby avere quella concentrazione che ci è mancata negli ultimi mesi. Ho visto le partite .

