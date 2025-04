Elezioni comunali in Campania ?Campo largo? a pezzi tra Giugliano e Volla Marigliano c?è Russo

Campo largo, crolla l?asse Pd-Cinque Stelle (con il partito di Conte che sparisce), regge, seppure con qualche difficoltà, la coalizione di. Ilmattino.it - Elezioni comunali in Campania. ?Campo largo? a pezzi tra Giugliano e Volla. Marigliano, c?è Russo Leggi su Ilmattino.it Tornano tanti ex sindaci, annaspa il, crolla l?asse Pd-Cinque Stelle (con il partito di Conte che sparisce), regge, seppure con qualche difficoltà, la coalizione di.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'ex atleta olimpica, prima donna nominata vice Presidente Vicaria del Coni, ora punta a guidare Genova con il sostegno del Pd e del Movimento 5 Stelle, si prepara alle elezioni comunali del 2025 con la stessa grinta che ha sempre messo sul campo - Atleta olimpica nel lancio del martello, prima donna ad essere nominata vice Presidente Vicario del CONI; commendatore della Repubblica, ambasciatrice di Genova nel Mondo. E ancora: tra le cento donne più influenti d’Italia per la rivista Forbes e componente dell’ufficio del Safeguarding contro gli abusi nello sport. Il suo curriculum parla da solo ma Silvia Salis pensa di poter dare molto di più, contribuendo anche alla rinascita della sua città. 🔗iodonna.it

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Elezioni in Campania, centristi, prove di intesa: «Uniti siamo più forti» - «Uniti siamo più forti». È questo il concetto con cui prova a muoversi l?area centrista e riformista della coalizione di centrosinistra. L?obiettivo è... 🔗ilmattino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni comunali in Campania. “Campo largo” a pezzi tra Giugliano e Volla. Marigliano, c’è Russo; Giugliano, tre in corsa per la carica di sindaco; La premier scende in campo in Campania e nelle Marche. E il centrodestra sogna il 3-2; Giugliano al voto, la settimana decisiva per l’ufficializzazione dei candidati a sindaco: 3 poli in campo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali in Campania. “Campo largo” a pezzi tra Giugliano e Volla. Marigliano, c’è Russo - Tornano tanti ex sindaci, annaspa il campo largo, crolla l’asse Pd-Cinque Stelle (con il partito di Conte che sparisce), regge, seppure con qualche difficoltà, la coalizione ... 🔗ilmattino.it

Elezioni comunali 2025 a Giugliano in Campania: i candidati, le liste e come si vota - Elezioni comunali 2025 in Campania, in provincia di Napoli si andrà al voto in 5 comuni: Casavatore, Giugliano in Campania, Marigliano, Nola e Volla. Saranno 191367 le persone che andranno ... 🔗msn.com

Elezioni comunali in Campania. Al voto in 15 comuni, referendum nazionali a giugno: ecco quando - Domenica 25 e lunedì 26 maggio i cittadini di 15 comuni campani saranno chiamati alle urne per eleggere le nuove amministrazioni comunali. In caso di ballottaggio, si tornerà a votare domenica 8 e ... 🔗agro24.it