Como Genoa Fabregas nel post partita | I cambi sono stati perfetti Sembrava volessero mangiare il campo

Nel post partita di Como-Genoa ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei lombardi Cesc Fabregas dei suoi subentrati. DICHIARAZIONI – «Oggi contento, i ragazzi che sono entrati hanno mangiato il campo. Tutti perfetti, questo è il Como:

Conferenza stampa Fabregas post Como Juve: le sue dichiarazioni - di Marco BaridonConferenza stampa Fabregas post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato al Sinigaglia) – Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo Como Juve, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25. – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». Leggi su Juventusnews24.com 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Fabregas post Como Juve: «Rigore chiarissimo non dato per fallo di Gatti! Ci vogliono uguaglianza e parità» - di Marco BaridonConferenza stampa Fabregas post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato al Sinigaglia) – Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo Como Juve, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25. NICO PAZ – «Quando si arriva tanto in zona gol la tattica è buona. Abbiamo visto un Como superiore oggi. Dopo i primi 10/15 minuti in cui hanno dominato loro, abbiamo fatto molto meglio. 🔗juventusnews24.com

Como, Fabregas torna sullo sfogo post Como-Juve: «Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio!» - Como, Fabregas torna sullo sfogo post Como-Juve nell’ultima giornata di Serie A: «Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta» Mancano due giorni a Fiorentina-Como e Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa, ed è tornato sullo sfogo nel post partita di Como–Juve. Le parole del tecnico spagnolo: PAROLE – «Provo sempre a non parlare […] 🔗calcionews24.com

COMO - Fabregas: "Sono contento, tutti perfetti, puntiamo a crescere e migliorare ancora" - Nel post partita di Como-Genoa ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei lombardi Cesc Fabregas: "Oggi contento, i ragazzi che sono entrati hanno mangiato il campo. Tutti perfetti, questo è il Co ... 🔗napolimagazine.com

Pagina 1 | Fabregas, salvezza Como e ambizioni: "Soldi? Guardate Psg e Arsenal" - Il tecnico dei lariani, nel post-partita del match con il Genoa, ha espresso tutta la sua soddisfazione per un successo molto importante ... 🔗tuttosport.com

Como, Fabregas: “Salvezza raggiunta? Con questa mentalià vinceremo tanto” - Una grande vittoria per il Como, che grazie all'1-0 contro il Genoa ha ottenuto la salvezza aritmetica: le parole di Fabregas ... 🔗gianlucadimarzio.com