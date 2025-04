Álex Márquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP

Álex Márquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP che si è corso domenica sul circuito di Jerez de la Frontera. Álex è il fratello minore del più noto Marc Márquez (che fa parte del team Ducati ufficiale), ed è la prima volta che vince un Gran Premio. Marc, uno dei favoriti all'inizio della gara, è arrivato 12esimo dopo essere scivolato. Al secondo posto è arrivato Fabio Quartararo (Yamaha) e al terzo Francesco Bagnaia (Ducati). Con questa vittoria, Álex Márquez è tornato primo nella classifica del Mondiale della MotoGP. Arriva la ciliegina sulla torta di questo pazzesco inizio di stagione per il 29enne: dopo tre secondi posti e cinque piazze d'onore nella sprint, Alex coglie il bersaglio grosso per la prima volta nella carriera. Vittoria sontuosa, dominata, con ampio distacco sui rivali.

