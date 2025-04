Conceicao | Gimenez sa di non essere al meglio ma abbiamo fiducia

Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Conceicao: “Gimenez sa di non essere al meglio, ma abbiamo fiducia” Leggi su Pianetamilan.it Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato - Il Milan Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez contro la Lazio, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa far male ai biancocelesti Il Milan stasera ospiterà la Lazio a San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo due sconfitte consecutive i rossoneri hanno l’obbligo di tornare alla vittoria per tenersi stretto il posto in Europa League con Roma e Udinese che continuano a macinare punti. 🔗dailymilan.it

Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato - Il Milan Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez contro la Lazio, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa far male ai biancocelesti Il Milan stasera ospiterà la Lazio a San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo due sconfitte consecutive i rossoneri hanno l’obbligo di tornare alla vittoria per tenersi stretto il posto in Europa League con Roma e Udinese che continuano a macinare punti. 🔗dailymilan.it

Milan, Conceicao: "Ho più di quattro campioni, cerco equilibrio. Leao ha fatto il suo, Gimenez sarà emozionato" - Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League contro... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Conceicao allo scoperto sulla crisi di Gimenez poi preannuncia sfogo a fine stagione; ?? Conceicao: “L’Inter non sarà stanca. Su Gimenez e sul futuro…”; Milan-Inter, Conceicao e la semifinale di Coppa: Deluso da risultati, non da squadra; intensità e passione per migliorare. Gimenez, Joao...; Conceição: Gimenez lo seguivo da anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

MILAN - Conceicao: "Vincere era fondamentale, futuro? Tra qualche mese saprete cosa ho in mente" - Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Venezia: "Non era facile oggi dopo il derby avere la concentrazione, non è facile poi venire qui in casa del Venezi ... 🔗napolimagazine.com

Milan, Conceicao allo scoperto sulla crisi di Gimenez poi preannuncia sfogo a fine stagione - Il Milan si gioca l'Europa nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Inter. Conceicao recupera due calciatori importanti e ricorda Papa Francesco. 🔗sport.virgilio.it

Il Milan vince 2-0 a Venezia: la reazione di Conceiçao a fine partita - Dopo il trionfo in Coppa Italia contro l’Inter, il Milan ha ripreso a correre anche in campionato. Grazie alle reti di Pulisic e Gimenez, i rossoneri hanno battuto il Venezia con uno 0-2 che consente ... 🔗msn.com