Pogacar | Sono felice è stato tutto perfetto Non ho visto Evenepoel e son partito

Pogacar della UAE Team Emirates-XRG vince per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la Liegi-Bastogne-Liegi, conquista la seconda Classica Monumento sulle cinque fin qui disputate, la nona della sua clamorosa carriera, e si conferma un corridore stratosferico,Lo sloveno attacca, a 34,8 chilometri dal traguardo sulla Côte de La Redoute, parte con la sua progressione micidiale, crea il vuoto in pochi metri e arriva al traguardo con un minuto e tre secondi di vantaggio sullo straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek. Oasport.it - Pogacar:” Sono felice, è stato tutto perfetto. Non ho visto Evenepoel e son partito” Leggi su Oasport.it L’odierna edizione della Liegi-Bastogne-Liegi non lesina emozioni, anche se termina con il finale atteso. Il più forte, il più atteso rispetta il pronostico della vigilia e porta a casa il successo grazie a cui conclude in trionfo la stagione delle classiche di primavera.Tadejdella UAE Team Emirates-XRG vince per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la Liegi-Bastogne-Liegi, conquista la seconda Classica Monumento sulle cinque fin qui disputate, la nona della sua clamorosa carriera, e si conferma un corridore stratosferico,Lo sloveno attacca, a 34,8 chilometri dal traguardo sulla Côte de La Redoute, parte con la sua progressione micidiale, crea il vuoto in pochi metri e arriva al traguardo con un minuto e tre secondi di vantaggio sullo straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

