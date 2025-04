Perdite di acqua in via Manzoni la protesta di un cittadino

Nella via Manzoni di Agrigento, al marciapiedi destro, al numero 84, quando arriva l'acqua, fuoriesce dal tombino acqua con grave perdita di tanti litri del prezioso liquido. Si prega l'Aica di volere intervenire!!!

