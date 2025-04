Incidente sulla Feltrina muore a 34 anni Marco Canonico | la grande passione per le moto

Incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 aprile 2025 a Montebelluna. Marco Canonico, 34 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto Yamaha sulla Strada Regionale Feltrina, all'altezza del cavalcavia sopra la provinciale 248.La dinamica dell'IncidenteSecondo le prime ricostruzioni, Marco avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente contro un'auto Hyundai i20. Il violento impatto e la successiva caduta sull'asfalto, avvenuta circa 150 metri più avanti, gli sono stati fatali. I soccorsi del Suem 118, tra cui anche l'elisoccorso dal Ca' Foncello, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Chi era Marco CanonicoMarco era originario di Caonada, una frazione di Montebelluna, e risiedeva a Povegliano. Dopo aver vissuto tra Europa e Australia, era tornato in Italia durante la pandemia, dedicandosi alla sua passione per i motori con l'apertura della sua officina "Ri-boll".

