Liegi-Bastogne-Liegi 2025 | vince un incontenibile Pogacar secondo Ciccone

Pogacar anche alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il campione del mondo conferma il pronostico e vince con un assolo l’edizione numero 111 della Decana, dimostrando l’ormai consueta superiorità. Anche in questa occasione la Doyenne, la più antica tra le Classiche, si risolve con un attacco sulla côte de la Redoute, nella quale lo sloveno ha alzato i giri del motore salutando la compagnia. Il fuoriclasse della UAE Emirates cala così il tris nella Liegi dopo le vittorie del 2021 e 2024, completando il bis dopo la vittoria della Freccia Vallone di mercoledì. La tripletta delle Ardenne gli sfugge invece solo per l’acuto finale di Skjelmose domenica scorsa all’Amstel Gold Race.Alle spalle dello sloveno chiude un grande Giulio Ciccone, uno dei migliori oggi sulle côtes e bravo a regolare in volata Ben Healy, che si deve così accontentare del terzo posto. Leggi su Sportface.it Ineluttabile Tadejanche alla. Il campione del mondo conferma il pronostico econ un assolo l’edizione numero 111 della Decana, dimostrando l’ormai consueta superiorità. Anche in questa occasione la Doyenne, la più antica tra le Classiche, si risolve con un attacco sulla côte de la Redoute, nella quale lo sloveno ha alzato i giri del motore salutando la compagnia. Il fuoriclasse della UAE Emirates cala così il tris nelladopo le vittorie del 2021 e 2024, completando il bis dopo la vittoria della Freccia Vallone di mercoledì. La tripletta delle Ardenne gli sfugge invece solo per l’acuto finale di Skjelmose domenica scorsa all’Amstel Gold Race.Alle spalle dello sloveno chiude un grande Giulio, uno dei migliori oggi sulle côtes e bravo a regolare in volata Ben Healy, che si deve così accontentare del terzo posto.

