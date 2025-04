Per il Giubileo degli adolescenti Acea ha distribuito 200mila litri di acqua potabile

Giubileo degli adolescenti, che ha visto la partecipazione di almeno 200mila ragazzi e ragazze, Acea ha distribuito acqua potabile nei luoghi in cui si sono svolti gli appuntamenti più importanti dell’evento. "Un impegno in coerenza con l’eredità dello stesso pontefice sul tema. Romatoday.it - Per il Giubileo degli adolescenti Acea ha distribuito 200mila litri di acqua potabile Leggi su Romatoday.it In occasione del, che ha visto la partecipazione di almenoragazzi e ragazze,hanei luoghi in cui si sono svolti gli appuntamenti più importanti dell’evento. "Un impegno in coerenza con l’eredità dello stesso pontefice sul tema.

