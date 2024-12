Un panettone artigianale da ragazzi di Nisida e sartoria sociale

Leggi su Ildenaro.it

Una collaborazione all’insegna della solidarietà e dell’inclusione per produrre a Napoli unclassico e la confezione. Nasce dall’impegno dell’associazione ‘Monelli a Pasticciare’ dei giovani reclusi nell’Istituto minorile dicon le ragazze dellafatto@scampia, gestita dalla Fondazione Città Nuova ETS. «Questoè molto più di un dolce: è un simbolo di collaborazione, impegno e speranza» dice Luigi D’Amore, docente nell’istituto die consulente nel settore del food. Ed è in quest’ultima veste che ha continuato e rafforzato la collaborazione per la promozione e la vendita del prodotto all’interno di ‘To Live’, il locale di Posillipo a Napoli che già da tempo utilizza i croissant prodotti dai reclusi dell’istituto minorile per la prima colazione.