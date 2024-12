Liberoquotidiano.it - Ucraina e Nato, vertice a Bruxelles per invio soldati europei

, 14 dic. (Adnkronos) - L'e gli alleati pensano al dopoguerra. Il conflitto con la Russia di Vladimir Putin va avanti da oltre 1000 giorni: il quadro cambierà a gennaio, con l'insediamento di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti. Il prossimo inquilino della Casa Bianca ha detto e ribadito che intende favorire un'intesa tra Kiev e Mosca. Tra le righe, ma nemmeno troppo, ha fatto capire che il sostegno militare americano all'è destia ridursi.L'anima europea della, quindi, deve prepararsi ad un nuovo scenario. I leaderhanno in programma un incontro mercoledì sera acon il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale dellaMark Rutte per discutere dei piani di pace e del possibiledi forze di peacekeeping in