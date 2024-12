Zonawrestling.net - Tony Khan: “Il Continental Classic sta diventando un punto cardine dell’AEW”

Leggi su Zonawrestling.net

Ilè un torneo lanciato dall’AEW lo scorso anno che ha visto trionfare, come suo primo campione, Eddie Kingston. Quest’anno, causa infortunio, il Mad King non ha preso parte al torneo ma ci sono comunque atleti del calibro di Okada, Will Ospreay, Ricochet, Darby Allin e Kyle Fletcher che stanno regalando al pubblico match di ottimo livello. Anche, padrone della compagnia, è molto entusiasta del successo ottenuto dal torneo e ha speso belle parole per lo stesso.Durante un episodio di Battleground Podcast,ha detto:“E’ un torneo fantastico. Credo ci siano stati molti tornei, ma ciò che rende speciale ilè il fatto che non ci sono interferenze, nessuno può stare a bordo ring, tutti i match sono 1 vs. 1 e ci sono tanti grandi wrestler.