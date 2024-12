Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Alberese-Capalbio. Una sfida da tripla

Dodicesimo turno incon un bel big match ai vertici: la capolistainfatti, con 25 punti, oggi ospita ilquarto in classifica con 18 punti.interessante che può cambiare alcune situazioni in alta classifica. L’Alta Maremma, seconda in classifica, ospita invece l’Atletico Grosseto per un incontro che i gialloneri dovrebbero portare a casa. Il Braccagni, che mercoledì non ha partecipato alladi coppa, oggi ospita il Montiano cercando di ritrovare serenità dopo la mancata presentazione nel turno contro lo Scansano. Montiano che è uscito ko mercoledì in coppa e vuole rialzarsi dopo aver perso alcune posizioni di classifica. Il Pitigliano, terzo della classe, ospita invece lo Sticciano per tre punti che appaiono abbastanza alla portata. Il programma:, Alta Maremma-Atletico Grosseto, Aurora Pitigliano-Sticciano, Braccagni-Montiano, Ribolla-Batignano, Rispescia-Orbetello Scalo, Semproniano-Scansano.