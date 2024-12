Ilfattoquotidiano.it - “Sono nata con una paresi facciale, venivo isolata e rifiutata. Ho sofferto di attacchi di panico”: Camilla, la figlia di Mancini, si racconta a Verissimo

“A scuola, a casa tutta la famiglia mi faceva sentire molto amata“. A dirlo èdell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Roberto, che hato la sua storia e il suo passato a. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la 27enne, che di recente ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Sei una farfalla, ha ripercorso un’infanzia per lei molto complessa a causa del bullismo, subito da piccola, per la sua.“con questa, mia madre ha avuto complicazioni durante il parto. Non mimai vista diversa, ma a scuola i bambini ridevano di me“, spiegaa Toffanin, a cui confessa di aver subito atti di bullismo verbale: “cicatrici che ti rimangono dentro per sempre. Le parole ti rimbombano in testa, grazie a un percorso di terapia le cicatricirimarginate, ma basta poco per farle riaprire e farle sanguinare”.