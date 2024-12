Lanazione.it - Sant’Anna, è già futuro: “Valorizzare i talenti senza discriminazioni”

Pisa, 15 dicembre 2024 – “Puntare giorno dopo giorno, a essere un’istituzione pubblica di riferimento e di qualità, dove il talento è attratto e valorizzato per facilitare la mobilità sociale”. Parole della rettrice della Scuola Superioredi Pisa, Sabina Nuti, che ha inaugurato ieri l’anno accademico. “Lasi colloca al 4/o posto in Italia nel The - World University Rankings 2025, “un ottimo risultato considerando che questo ranking per il 30% si basa sulla reputazione goduta a giudizio di docenti di altri atenei - commenta Nuti - e non è facile ottenere una buona performance per un’istituzione giovane come la nostra, nata nel 1987. Inoltre la Scuola negli ultimi 3 anni, ha visto migliorare ogni anno il suo posizionamento scalando 29 posizioni”. Alla cerimonia ha partecipato anche la presidente della Crui, Giovanna Iannuantuoni, che in una breve tavola rotonda, coordinata da Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione ha spiegato che “l’esdell’università è la costruzione di un’autonomia critica e per questo dobbiamo dare ai giovani la possibilità di studiare dove vogliono e la speranza che investire su se stessi è l’investimento migliore affinché l’università possa continuare a costruire persone libere”.