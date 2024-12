Sport.quotidiano.net - Pistoia crolla dopo due overtime. Lo scontro salvezza va a Scafati

107102 GIVOVAGray 34, Zanelli, Sorokas 2, Miaschi 8, Pinkins 6, Cinciarini 15, Stewart 19, Jovanovic 21, Akin 2, Sangiovanni ne, Ulaneo ne, Greco ne. All. Pilot ESTRAChriston 22, Benetti, Della Rosa 3, Paschall 16, Rowan 11, Forrest 24, Saccaggi, Smith, Silins 26, Anumba ne, Pinelli ne, Boglio ne. All. Markovski ARBITRI Lanzarini, Borgo, Dionisi NOTE Parziali: 22-22; 38-45; 66-69; 83-83; 92-92. Tiri da due25/62,32/50. Tiri da tre10/36,6/30.ci ha provato fino alla fine, ha lottato, ha portatoa giocarsi due tempi supplementari e solo alla fine ha dovuto abdicare. Un ko, il quinto consecutivo, che lascia decisamente l’amaro in bocca ai biancorossi, perché l’andamento della gara ha dimostrato che vittoria era alla portata.