Spettacoloitaliano.it - Perché Guillermo Mariotto porta le cuffie e perché ha lasciato Ballando con le Stelle

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Il posto abbandonato improvvisamente dacon leha fatto un gran clamore. Mahail programma ? Un altro dettaglio notato dal pubblico è quello delle. Maledurante le puntate dicon lehacon le? Il ritorno nel programmahaimprovvisamentecon ledurante la puntata del 30 novembre 2024. Inizialmente non ha dato spiegazioni, ma successivamente ha dichiarato che la sua assenza era dovuta a motivi di lavoro, precisamente per un impegno urgente in Arabia Saudita. Dopo giorni di speculazioni, è stato confermato che tornerà in giuria per la semifinale del 14 dicembre 2024. In un video di scuse,ha spiegato di aver avuto un malore, a causa di stress e problemi di famiglia.