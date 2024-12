Ilgiorno.it - Nuovi contratti: logistica boom sanità in coda

Leggi su Ilgiorno.it

I dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Lodi hanno cristallizzato una situazione sorprendente per quanto riguarda il settore e la tipologia occupazionale nel primo semestre del 2024: infatti, gli avviamenti disul territorio sono sì in saldo positivo ma i posti dove i lavoratori sono maggiormente inseriti riguardano il trasporto e il magazzinaggio mentre il compartoe assistenza sociale è il fanalino di, anzi è l’unico a subire una riduzione nelle attivazioni. Rispetto all’anno precedente, gli avviamenti nel settore logistico e picking sono aumentati di 283 unità passando da 1.498 a 1.781. Sono state invece trecento in meno le cessazioni (1.387 nel 2024 contro le 1.682 del 2023) mentre le proroghe deisono schizzate da 1.156 dell’anno scorso a 1.