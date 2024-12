Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez verso il 2025: “Nel team ufficiale Ducati la pressione sarà diversa”

Leggi su Oasport.it

Neli riflettori saranno tutti puntati sulfactory, che ha a disposizione una delle line-up più competitive dell’ultimo decennio inpotendo schieraree Francesco Bagnaia. Il fenomeno spagnolo è stato promosso dalGresini alla squadraprendendo il posto di Enea Bastianini e mettendosi nelle migliori condizioni possibili per dare la caccia al nono titolo mondiale della carriera.“Box, box? Sono parole grosse. Lì non va tutto bene. Non puoi finire settimo nella Sprint o entrare nel box vestito da panda, non è compatibile. So che ci sono anche persone molto brave, ma in unfactory la. Cercheremo di essere il più professionali possibile, ma con l’intenzione di adattarci a ciò che troviamo, e che entrambe le parti possano adattarsi per trovare il miglior compromesso“, ha dichiarato il fuoriclasse di Cervera.