Metropolitanmagazine.it - Morto in un incidente il fondatore di Mango Isak Andic: aveva 71 anni

Una tragica fine quella deldi, che si è spento a 71a causa di unnella regione di Barcellona, mentre si trovava fuori per un’escursione con la sua famiglia. L’imprenditorecreato il brand spagnolo nel 1984, e la sua passione per la moda nasce sin da piccolissimo. A 17infatti ha cominciato vendendo t-shirt personalizzate, dopo essere emigrato dalla Turchia con la sua famiglia d’origine.Muore per unildiL’Amministratore Delegato della società, Toni Ruiz, ha espresso la sua tristezza alla notizia della scomparsa dell’imprenditore. “Con profondo rammarico siamo spiacenti di annunciare la morte inaspettata di, il nostro presidente non esecutivo edi, in unavvenuto questo sabato”.