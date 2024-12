Gamberorosso.it - “Meglio evitare del tutto l’alcol”. Le nuove linee guida della Finlandia scatenano il dibattito

Addio al bicchiere di vino serale e alla tazza di caffè che scalda le fredde giornate nordiche. Ledietetiche finlandesi, appena pubblicate, non sembrano lasciare margine di trattativa: il consumo di alcol dovrebbe essere azzerato, il caffè limitato e la carne rossa drasticamente ridotta. Un vero e proprio scossone per le abitudini alimentari di un Paese che, fino a oggi, si è distinto per la passione per la carne alla brace, il caffè nero bollente e le serate conviviali con un bicchiere in mano.Una dieta più verde e più sobriaIl Consiglio consultivo nazionale per la nutrizione ha presentato leraccomandazioni, che puntano a trasformare la dieta dei finlandesi, rendendola più salutare ed ecosostenibile. Tra le novità, un aumentoquantità giornaliera di verdure consigliata, che passa a 500-800 grammi, e una significativa riduzionecarne rossa e lavorata, con un limite massimo settimanale di 350 grammi.