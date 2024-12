Sport.quotidiano.net - L’altra sfida. La T Gema per dimenticare Roma. Al PalaCarrara ostacolo Ravenna

Leggi su Sport.quotidiano.net

è l’imperativo in casa La T TecnicaMontecatini e il miglior modo perle sconfitte, specie quelle che lasciano l’amaro in bocca come capitato la scorsa settimana contro la Luiss, è vincere. Per questo nel match di questo pomeriggio alle 18 alche vedrà opposti i "leoni" termali alla OraSìgli uomini di coach Marco Del Re avranno un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, per riprendere a correre e mettere pressione a tutte le avversarie racchiuse nel gruppone fermo a quota 20 punti. Con la fine del girone d’andata all’orizzonte e il pass per le final four di Coppa Italia ancora in ballo ogni partita inizia ad avere un peso specifico rilevante dal punto di vista della classifica: "Vogliamo riprendere il nostro percorso e tornare a vincere, anche per rimanere attaccate al treno delle seconde e giocarci così le nostre chances in chiave Coppa Italia, manifestazione importante a cui ci farebbe piacere partecipare – afferma il tecnico de La Tnon viene da un gran periodo a livello di risultati però è una squadra che ha grande talento negli esterni e una dose massiccia di fisicità nei propri lunghi, ma soprattutto è una squadra che nella partita secca può vincere contro chiunque e quindi va assolutamente affrontata con il massimo dell’attenzione".