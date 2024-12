Lettera43.it - La piaga dell’azzardo in Cina e l’allarme orsi in Giappone: le notizie dall’Asia

Inil gioco d’azzardo è ufficialmente vietato dal 1949, anno della salita al potere del Partito Comunista, ma il vizio continua ad attrarre una fetta consistente della popolazione. Lo dimostra il giro d’affari che alimenta l’economia della regione amministrativa speciale cinese di Macao, dove il gambling garantisce l’85 per cento degli introiti e impiega un lavoratore su cinque. Ancor più lo evidenziano i continui messaggi inviati dalle istituzioni di Pechino, che ricordano ai cittadini come il gioco d’azzardo rimanga una pratica illegale tanto in patria quanto all’estero (anche nei casinò gestiti legalmente). Negli ultimi cinque anni, sotto la pressione di Xi Jinping, laha portato avanti una dura campagna per smantellare le reti di gioco d’azzardo. Xi ha anche suggerito ai funzionari di Macao di ridurre la dipendenza economica dai casinò, ma il consiglio, a giudicare dai dati, non è stato ancora seguito.