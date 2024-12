Iltempo.it - La Capitale ancora ci fa sognare per il suo passato

Leggi su Iltempo.it

Un venerdì da incubo per Roma, seguito da un sabato di ordinario caos, anche grazie all'ennesima manifestazione contro il governo. Queste le ultime quarantott'ore dellad'Italia, una città che continua a vivere sulle spalle del suo gloriosoassai più che sul suo modesto presente ed il suo incerto futuro. Tre fattori mettono Roma in ginocchio venerdì: i cantieri per il Giubileo, lo sciopero (con motivazioni surreali e vergognose, indicate con precisione da questo giornale) dei trasporti pubblici e la pioggia battente. Parliamo dei cantieri, fiore all'occhiello dell'amministrazione Gualtieri. Riconosciuta la buona volontà del sindaco, corre l'obbligo di usare parole di verità: arriviamo all'apertura della Porta Santa con l'acqua alla gola, nessun cantiere importante sarà completato in tutti i suoi aspetti.