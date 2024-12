Ilrestodelcarlino.it - Imolese a Prato con le idee chiare: "Troveremo una squadra carica"

Un mese e mezzo dopo, l’torna ae al Lungobisenzio, ma questa volta per sfidare la matricola Zenith (calcio d’inizio ore 14.30, arbitra Tagliaferri di Lovere). Ultima trasferta del 2024 e punti in palio importanti per restare allacciati alle prime della classe, con i rossoblù a far parte di quelle cinque squadre in cima alla classifica raccolte in appena cinque punti. Sognare si può quindi, ma per farlo occorrono vittorie e prestazioni, quelle che D’Amore e i suoi in questi ultimi due mesi hanno sempre o quasi garantito. "Stiamo lavorando bene – ha detto alla vigilia il mister – e siamo concentrati su questa partita che non vogliamo assolutamente sbagliare. Sarà complicato andare a fare punti a, ma il nostro obiettivo è continuare il nostro percorso". Un percorso che ha regalato tante soddisfazioni fin qui, come il successo di domenica scorsa per 2-1 sul San Marino, 90 minuti che hanno dimostrato come l’sia riuscita a lasciarsi subito alle spalle il passaggio a vuoto di Riccione, sfoderando una prova gagliarda e concreta.